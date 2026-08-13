Donald Trump sám o sobě nebo o lidech kolem sebe často tvrdí, že dosáhli historického prvenství. O jeho mluvčí Karoline Leavittové to v několika ohledech platí. Do funkce loni v lednu nastoupila v 27 letech jako nejmladší v historii. A je taky první mluvčí amerického prezidenta, která během výkonu této role porodila.

Mluvčí je s prezidentem u všech důležitých rozhodnutí nebo interních porad. Není tedy pouhou „mluvící hlavou“, jedná se o velmi významnou a viditelnou funkci. Leavittová nyní oznámila, že odchází. Prý se chce více věnovat svým malým dětem.

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Co se dočtete dál

  • Jak Leavittová a další Trumpovi lidé dosáhli toho, že jejich videa mají i stovky milionů zhlédnutí.
  • Kdo je architektem této komunikace, který je podle samotného Trumpa „více násilnickou verzí Kim Čong-una“.
  • Jakým způsobem tato komunikace podkopává podporu opozičních demokratů.

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