Donald Trump sám o sobě nebo o lidech kolem sebe často tvrdí, že dosáhli historického prvenství. O jeho mluvčí Karoline Leavittové to v několika ohledech platí. Do funkce loni v lednu nastoupila v 27 letech jako nejmladší v historii. A je taky první mluvčí amerického prezidenta, která během výkonu této role porodila.
Mluvčí je s prezidentem u všech důležitých rozhodnutí nebo interních porad. Není tedy pouhou „mluvící hlavou“, jedná se o velmi významnou a viditelnou funkci. Leavittová nyní oznámila, že odchází. Prý se chce více věnovat svým malým dětem.
Co se dočtete dál
- Jak Leavittová a další Trumpovi lidé dosáhli toho, že jejich videa mají i stovky milionů zhlédnutí.
- Kdo je architektem této komunikace, který je podle samotného Trumpa „více násilnickou verzí Kim Čong-una“.
- Jakým způsobem tato komunikace podkopává podporu opozičních demokratů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.