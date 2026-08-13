Prezident USA Donald Trump nechce hrdinku odporu proti diktatuře pustit zpět do Venezuely, jejíž režim si po únosu Nicoláse Madura obtočil kolem prstu a vydělává na ropném bohatství této jihoamerické země.
Čtvrt století patří María Corina Machadová k nejhlasitějším kritikům „socialismu 21. století“ ve Venezuele. Za svůj statečný a nenásilný odpor proti diktátorům Hugovi Chávezovi a Nicolási Madurovi byla dokonce loni vyznamená Nobelovou cenou za mír. A mnozí její spoluobčané ji chtějí za svou prezidentku. Avšak při současných opatrných rozhovorech mezi režimem a utiskovanou opozicí, které by výhledově měly vést k volbám, nemá – jak se Machadová sama vyjádřila – důležitější úlohu než „nebýt překážkou“ na přechodu její vlasti k demokracii. K ničemu jinému ji totiž Donald Trump nechce pustit.
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