Na polské dálnici A4 mezi Katovicemi a Krakovem se nedávno objevilo víc dělníků než v minulosti. Mezi mýtnými branami Myslovice a Balice opravují zařízení kolem dálnice a její část dostává nový povrch. Soukromá firma Stalexport tak podle smlouvy dává do pořádku 61 kilometrů, které spravovala posledních třicet let a vydělávala na nich slušné peníze – v řádu stovek milionů zlotých ročně.
Příští rok 15. března tohle ale skončí. Už v těchto týdnech totiž začínají zástupci státní firmy GDDKiA, což je obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic, zkoumat stav dálnice a jejího vybavení. Po skončení platnosti třicetileté koncese předá Stalexport dálnici státu a bude řešit, zda jako firma vůbec bude dále existovat. Akcie má na varšavské burze a většinovým majitelem je italský infrastrukturní koncern Mundys. Správa dálnice přitom byla hlavní a velmi výdělečnou činností a budoucnost společnosti je tak ve hvězdách. Podle serveru Money.pl směřuje Stalexport k zániku.
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- Co se stane příští rok v březnu.
- Proč se placené A4 říká nejdražší dálnice světa.
- Co s ní stát plánuje dělat.
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