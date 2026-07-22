Před deseti či patnácti lety pocházela skoro třetina světové produkce solárních panelů z Evropské unie. Dnes je její podíl nižší než jedno procento. Stále víc odborníků i politiků varuje, že podobný osud může potkat řadu dalších oborů, a to mnohem větších a důležitějších – například z hlediska zaměstnanosti. „Mohou zkolabovat celá průmyslová odvětví,“ tvrdí například Thorsten Benner, ředitel berlínského výzkumného centra GPPi.
Hlavním důvodem této hrozby je konkurence z Číny. Ostatně automobilka Volkswagen nedávno oznámila záměr propustit až 100 tisíc zaměstnanců, z velké části právě kvůli tlaku čínských konkurentů. Hodnota dovozů z takzvané říše středu do zemí EU stoupla za poslední dekádu skoro o 90 procent. A schodek obchodní bilance, který unie s Čínou má, se za stejné období zvýšil čtyřnásobně. Evropští výrobci tak čelí čínské konkurenci nejen doma, ale zároveň mají stále větší problém prosadit svou produkci na domácím čínském trhu.
Co se dočtete dál
- Koho EU pověřila, aby s Čínou vyjednal řešení problému.
- Jaký postoj má Česko.
- Jsou čínští výrobci prostě lepší a levnější, nebo mají výhodu jen díky dotacím?
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