Když šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage v úterý oznámil rezignaci na poslanecký post a vyvolal doplňovací volby, postavil se mu nečekaný soupeř – parodický Hrabě Odpadkáč (Count Binface). Farage, který byl před dvěma lety zvolen za okrsek Clacton, volby vyvolal kvůli kontroverzím ohledně přijatého daru pět milionů liber (142 milionů korun). Napsal o tom web The Guardian.
Hraběte Odpadkáče, 5900 let starého vůdce strany Recyclons (Recykloni), stvořil Jon Harvey, komik z Lewishamu na jihovýchodě Londýna. V minulosti coby Lord Kýblák (Lord Buckethead) kandidoval proti britským expremiérům včetně Rishiho Sunaka, Borise Johnsona nebo Therese Mayové. Hrabě se už těšil na pohodovou cestu zpět na svou domovskou planetu Sigma IX, ale po Faragově rezignaci mu nezbývá nic jiného než provést rychlý mezihvězdný obrat a účastnit se doplňovacích voleb, napsal web.
Předsedkyně opozičních konzervativců Kemi Badenochová hraběte označila za kandidáta lidu, pro něj samotného je to přitom všechno trochu šok i sen. Otázku, zda by mohl dokonce vyhrát, si zdráhá připustit. „Je ještě příliš brzy a čeká nás dlouhá cesta, pokud by ale lidé z Clactonu v nepravděpodobném případě dali přednost mně před starým Nigem, pak se budu ze všech sil snažit je zastupovat,“ řekl Odpadkáč.
Ačkoliv hrabě přiznal, že toho o Clactonu ví málo, doufá, že osloví zklamané voliče Farageovy strany i další, kteří by hlasovali pro jiné strany, kdyby k tomu měli příležitost. Za poslední dva dny jej aktivisté zaplavili e-maily a zprávami, v nichž mu nabízeli, že budou jeho jménem obcházet domácnosti a rozdávat letáky. To by podle webu mohlo vyústit ve volební překvapení srovnatelné s tím, když byla opice H'Angus, maskot klubu Hartlepool United, zvolena starostkou tohoto severoanglického města.
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Odpadkáčova kandidatura také výrazně zvýšila zájem o jeho živé vystoupení, které se má v pátek konat v londýnském Museum of Comedy. Akce je vyprodaná a vzhledem k prudkému nárůstu zájmu o Harveyho tvorbu se plánují náhradní termíny.
Není to poprvé, co se veřejnost postavila za Odpadkáče v boji proti kontroverzní pravicové osobnosti. Uznání si získal i tím, že v předloňských volbách londýnského starosty dostal více hlasů než kandidát krajně pravicové strany Britain First.
Farage je favoritem, přičemž kurzy na vítězství hraběte se prudce snižují a klesly z 5/1 na 7/2. Hrabě na důkaz toho, že ke kampani přistupuje alespoň s určitou vážností, v úterý spustil webovou stránku, kde lidi žádá o příspěvky. Od té doby dokázal vybrat přes 15 tisíc liber.
Co by Odpadkáč musel udělat, kdyby skutečně vyhrál? Podle jednacího řádu sněmovny by musel sundat svůj odpadkový koš, aby do dolní komory mohl vstoupit a usednout v ní, uzavřel The Guardian.
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