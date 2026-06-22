Film Deník Bridget Jonesové byl hitem kin na začátku tohoto tisíciletí. Hlavní hrdinka se v něm zamiluje do pohledného, úspěšného právníka Marka Darcyho. Před pár lety se ve Velké Británii celkem rozsáhle debatovalo, jestli vzorem pro tuto postavu nebyl Keir Starmer. Tedy muž, který se posléze stal britským premiérem.

Nakonec se ukázalo, že Starmer inspirací nebyl ani pro film, ani pro jeho knižní předlohu. A teď už nebude ani premiérem – v pondělí totiž oznámil rezignaci. Nedlouho po drtivé porážce, kterou labouristé utrpěli v květnových místních volbách v Anglii. Ta jen dovršila jeho neúspěch ve funkci – podle víc než 70 procent voličů si v ní počínal špatně.

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Co se dočtete dál

  • Kdo by se mohl stát novým britským premiérem.
  • Co voličům na Starmerovi tak vadilo.
  • Jak je možné, že předčasné volby jsou prakticky vyloučené.
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