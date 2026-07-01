Manažerskou mluvou řečeno: česká armáda má nového výkonného ředitele, který je v roli krizového manažera. Generál Miroslav Hlaváč se ujímá funkce náčelníka generálního štábu v době, kdy v Evropě nikdo nedokáže přesně říci, jak má moderní armáda, která by měla být součástí NATO a čelit ruské hrozbě, přesně vypadat.
Jen zalít obranu penězi totiž nestačí. Evropské armády potřebují dohnat desítky let nedostatečných investic. Zároveň se technologie posunuly tak dramaticky, že je těžké zvolit správný mix starých a nových zbraní – tedy schopností, jak říkají vojáci.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou priority nového šéfa armády.
- Jak modernizují armády jinde v Evropě.
- Proč nejde o to jen obranu zalít penězi.
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