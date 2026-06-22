Írán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. V pondělí brzy ráno to uvedly Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle agentur pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování rozhovorů ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
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Jednání na vysoké úrovni ve Švýcarsku, jejichž cílem je trvalé ukončení války s Íránem, skončila, oznámili v pondělí brzy ráno mediátoři, zatímco technické rozhovory mají probíhat po zbytek týdne.
Rozhovory představují začátek 60denního diplomatického procesu, jehož cílem je dosáhnout trvalé dohody o válce s Íránem. Diplomatická jednání však nadále ohrožují boje mezi Izraelem a Íránem podporovanou milicí Hizballáh v Libanonu, poznamenala agentura AP.
Írán a Spojené státy se podle katarských a pákistánských mediátorů dohodly na komunikační lince pro zajištění tranzitu přes Hormuzský průliv. Írán a Spojené státy dále zřizují „buňku pro řešení konfliktů“ s cílem ukončit střety v Libanonu.
Íránský ministr zahraničí v pondělí ráno pochválil Pákistán a Katar za zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
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Konkrétně se podle něj tento pokrok týká odblokování některých íránských aktiv a zrušení omezení vývozu ropy a petrochemických výrobků nebo plánu rekonstrukce a rozvoje Íránu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí podle agentury Reuters uvedl, bylo dosaženo shody na tom, že bude vytvořen mechanismus umožňující bezpečnou plavbu lodí Hormuzským průlivem.
Podle Arakčího rovněž „pákistánská a katarská mediace přinesla významný pokrok k ukončení libanonské války“.
Írán spojil úspěch v rozhovorech s ukončením bojů v Libanonu. Izrael však trvá na tom, že bude i nadále okupovat libanonské území a že musí mít volnou ruku v boji proti Hizballáhu, který zahájil útoky na severní Izrael.
Vyjednávači pracovali celou noc poté, co jednání na vysoké úrovni mezi USA a Íránem o prozatímní dohodě o ukončení války začala v neděli ve Švýcarsku v napjaté atmosféře. Teherán se totiž cítil být uražen hrozbou útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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