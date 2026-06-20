Íránské vojenské velení oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Důvodem jsou podle něj izraelské útoky v Libanonu a „zlá vůle“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance v reakci na to řekl stanici Fox News, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.
Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.
Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja 16 lidí, dalších 12 utrpělo zranění. Izrael a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.
Bude silnější, bohatší, asertivnější. Íránskému režimu válka pomohla
Americko-izraelská válka proti Íránu ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Uzavírka úžiny vedla k prudkému zdražení ropy a ropných produktů.
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