Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od pátečních 16:00 místního času (15:00 času našeho). Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Podle diplomatických zdrojů vedly trvající boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít v pátek ve Švýcarsku.
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„Domníváme se, že po přestřelkách z předchozích hodin nyní Izrael a Hizballáh dodržují klid zbraní,“ uvedl podle agentury americký představitel. Dohodu o příměří podle něj zprostředkovaly Spojené státy a Katar s pomocí Íránu, který je pro Hizballáh klíčovým spojencem.
Izrael prováděl od páteční noci intenzivní údery na Libanon. Jeho armáda uvedla, že zasáhla na 80 cílů a zabila desítky členů šíitského hnutí Hizballáh, proti kterému v Libanonu bojuje. Současně na jihu Libanonu ztratila čtyři své vojáky poté, co byl zasažen jeden z jejích tanků. Libanonské úřady dopoledne uvedly, že izraelské údery v zemi od páteční noci zabily nejméně 18 lidí.
Podle diplomatických zdrojů vedlo pokračování bojů v Libanonu k odkladu nových jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán trval na zastavení bojů i v Libanonu, zmiňuje to ostatně i memorandum o porozumění, na kterém se dohodl s USA. Jednání obou stran měla začít v pátek ve Švýcarsku.
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Izrael a Hizballáh se navzájem obviňují z porušování předchozích dohod o příměří. Hizballáh současně odmítá přítomnost izraelských vojáků na libanonském území a tvrdí, že má právo na vojenský vzdor. Izraelští vládní politici opakovaně tvrdí, že jejich armáda zůstane na libanonském území tak dlouho, jak to bude nutné pro zaručení bezpečnosti severního Izraele. Ten Hizballáh dříve ostřeloval.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek uvedlo, že od začátku nového kola bojů izraelské údery zabily v Libanonu 3912 lidí. Údaje zveřejňované Libanonem o počtech obětí nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.
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