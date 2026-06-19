Americký viceprezident J. D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, oznámily tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční, uvedla agentura Reuters. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války, poznamenala agentura AP.
Bude silnější, bohatší, asertivnější. Íránskému režimu válka pomohla
Tým vedený viceprezidentem byl připraven odletět, ale cestu odkládá, uvedl Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Oznámení následovalo po zprávě televizní stanice blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu, napsala AP.
Vance dříve uvedl, že 60denní lhůta pro dosažení konečné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem už běží a že by mohl do Švýcarska odcestovat „tento víkend“, ale nemůže to zaručit.
Vance měl odletět do Švýcarska, aby vyjednal trvalé ukončení války s Íránem, ale harmonogram je nyní ohrožen, poznamenala agentura DPA.
Ztroskotá mír na libanonské otázce? Spor o něj způsobuje těžké šrámy dosavadnímu přátelství mezi Trumpem a Netanjahuem
Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí. Tématem jednání bude také osud íránského vysoce obohaceného uranu či íránské infrastruktury na obohacování uranu. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo – Írán nebude dále vyvíjet svůj jaderný program a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.
Izrael dál útočí
Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda předtím podle médií oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem. Údaje zveřejňované Libanonem o počtech obětí nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.
Izrael trvá na tom, že v útocích musí pokračovat, aby území na jihu Libanonu udržel a měl prostor pro boj s Hizballáhem, který podniká údery v severním Izraeli.
Libanon vede s Izraelem od dubna za zprostředkování Spojených států jednání, která vyústila v dohodu o příměří od 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje. Rozhovorů se totiž neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější vojenskou silou v Libanonu a má i politické křídlo, jehož zástupci jsou i v libanonském parlamentu a ve vládě.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit