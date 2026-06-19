Americký viceprezident J. D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, oznámily tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční, uvedla agentura Reuters. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války, poznamenala agentura AP.

Tým vedený viceprezidentem byl připraven odletět, ale cestu odkládá, uvedl Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Oznámení následovalo po zprávě televizní stanice blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu, napsala AP.

Vance dříve uvedl, že 60denní lhůta pro dosažení konečné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem už běží a že by mohl do Švýcarska odcestovat „tento víkend“, ale nemůže to zaručit.

Vance měl odletět do Švýcarska, aby vyjednal trvalé ukončení války s Íránem, ale harmonogram je nyní ohrožen, poznamenala agentura DPA.

Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí. Tématem jednání bude také osud íránského vysoce obohaceného uranu či íránské infrastruktury na obohacování uranu. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo – Írán nebude dále vyvíjet svůj jaderný program a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.

Izrael dál útočí

Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda předtím podle médií oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem. Údaje zveřejňované Libanonem o počtech obětí nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.

Izrael trvá na tom, že v útocích musí pokračovat, aby území na jihu Libanonu udržel a měl prostor pro boj s Hizballáhem, který podniká údery v severním Izraeli.

Libanon vede s Izraelem od dubna za zprostředkování Spojených států jednání, která vyústila v dohodu o příměří od 16. dubna. Klid zbraní se ale nedodržuje. Rozhovorů se totiž neúčastnil Hizballáh, který je nejmocnější vojenskou silou v Libanonu a má i politické křídlo, jehož zástupci jsou i v libanonském parlamentu a ve vládě.

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