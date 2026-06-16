Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky. Letadlo po pádu shořelo a po zhlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít, uvedl podle agentury AP plukovník James Hayes.
Podle prohlášení letecké základny letoun přepravoval osm osob na rutinní zkušební misi. Zřítil se krátce po startu v 11:20 místního času, tedy 20:20 času našeho. Na palubě byli vládní dodavatelé a vojáci. Výrobce letadel Boeing potvrdil, že na palubě byli dva jeho zaměstnanci.
Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Příčina nehody se vyšetřuje a vyšetřování by podle Hayese mohlo trvat až šest měsíců. Hayes dodal, že letoun byl součástí programu modernizace radarů bombardérů B-52. Boeing v roce 2025 dodal na Edwardsovu základnu stroj s novým radarem AESA, který má nahradit dosavadní zastaralý systém. Letos na něm probíhaly testy, není ale jasné, zda právě tento letoun havaroval, upozornila AP.
Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazovaly doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdálo, že stroj byl zcela zničen.
Letecký expert Jeff Guzzetti agentuře AP řekl, že je neobvyklé, že se letoun zřítil velmi krátce po startu, aniž by dosáhl větší výšky nebo vzdálenosti. To podle něj naznačuje možnou poruchu v řízení letu, tedy problém s tím, jak pilot ovládá letadlo. Mezi možné příčiny podle něj patří například špatně nastavené ovládací prvky po údržbě, vážná porucha motoru nebo selhání některého zařízení, které bylo zrovna testováno.
Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14 tisíc kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století. Americká armáda tento letoun nasazovala v řadě konfliktů, ve Vietnamu, Iráku, Afghánistánu či Íránu.
Edwardsova základna v Kalifornii je důležitým centrem testovacích a vývojových aktivit amerického letectva. Uskutečňují se zde zkoušky letadel, zbraňových systémů, softwaru i dalších komponent před jejich zakoupením a uvedením do služby i po celou dobu jejich životního cyklu. Právě v této pouštní oblasti dosáhl v roce 1947 zkušební pilot Chuck Yeager poprvé nadzvukové rychlosti, a překonal tak zvukovou bariéru.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist