Ve světě je běžné, že firmy mají možnost čerpat podporu od státu. Zdaleka nejde jen o přímé dotace, ale třeba i o záruky za půjčky nebo různé formy daňových odpisů. Z velkých ekonomik je šampionem v této pomoci Čína. Tamní firmy mají k dispozici státní podporu, která až osminásobně převyšuje průměr zemí OECD, uvádí tato organizace, která sdružuje hospodářsky rozvinuté země včetně Česka.
Údaj se týká inovativních oborů, jako je výroba elektroaut, baterií nebo robotika. Právě v nich Čína v posledních letech výrazně navýšila svůj tržní podíl. Různé formy subvencí jsou za to podle OECD zodpovědné ze 60 procent. „Za čínským úspěchem do velké míry stojí státní podpora,“ konstatuje Nils Redeker, ředitel výzkumného institutu Jacques Delors Centre.
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