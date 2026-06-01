Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit. Předseda Senátu Miloš Vystrčil to v pondělí, na úvod své druhé návštěvy Tchaj-wanu, prohlásil při setkání s předsedou parlamentu ostrovní země Chan Kchuo-jüem. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA se tak vyjádřil v reakci na nedělní prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Šéf českého Senátu zároveň řekl, že svůj tchajwanský protějšek oficiálně pozval na návštěvu České republiky.
Předseda Senátu s početnou delegací dorazil na kontroverzní návštěvu v noci na pondělí SELČ, když přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou, protože český kabinet mu odmítl poskytnout vládní letoun. Jde o druhou Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan; demokraticky řízený ostrov, který komunistická Čína považuje za svou součást, poprvé navštívil v srpnu 2020.
Na programu čtyřdenní návštěvy, při níž Vystrčila doprovázejí podnikatelé či zástupci univerzit, je setkání s představiteli vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) i hlavní opoziční Národní strany (Kuomintang, KMT), s prezidentem Laj Čching-tem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khim, vysokými vládními úředníky nebo reprezentanty podnikatelské, akademické a kulturní sféry.
Vystrčil dnes podle CNA prohlásil, že Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit, a oznámil, že předsedu tchajwanského zákonodárného sboru Chana pozval do Česka. Vystrčil, který po Chanově boku hovořil na tiskové konferenci, řekl, že Tchaj-wan i Česká republika jsou „svobodné a demokratické země a nepřijímají příkazy od jiných zemí“. „My si rozhodneme, s kým se budeme přátelit, a s kým ne,“ poznamenal předseda českého Senátu.
Jeho cestu v neděli odsoudil Peking, podle něhož Vystrčil „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek ČR vůči principu jedné Číny“. Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a v minulosti několikrát uvedl, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou. Peking reaguje s velkou nevolí na návštěvy oficiálních představitelů cizích zemí na Tchaj-wanu.
Vystrčil v Tchaj-peji prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoli čínským principem jedné Číny. Na výměnách názorů mezi českým Senátem a tchajwanským zákonodárným sborem podle něj není nic špatného, protože parlamentní diplomacie je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky.
V reakci na kritiku, kterou na jeho cestu reagovala česká vláda, Vystrčil obhajoval rozhodnutí navštívit Tchaj-wan argumentem, že spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem je vzájemně prospěšná a slouží zájmům obou stran. Před cestou se prý ptal kolegů senátorů, zda podporují posílení vazeb s Tchaj-wanem, a více než 80 procent odpovědělo, že ano.
Český premiér Andrej Babiš kritizoval Vystrčilovu cestu, která podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Předseda Senátu se už před odletem na Tchaj-wan ohradil proti Babišovu vyjádření, že kvůli dřívější Vystrčilově cestě na Tchaj-wan musely české firmy vyklidit čínský trh. Například automobilka Škoda ztrácela odbyt v Číně ještě roky před první misí a jiné firmy přicházely v Číně o technologie bez toho, aby je někdo požádal o licenci, míní Vystrčil. Zároveň řekl, že jeho cesta je hodnotová i pragmatická a Česku přinese užitek i autoritu.
Deník South China Morning Post vycházející v Hongkongu na svém serveru napsal, že Praha a Tchaj-pej v posledních letech prohloubily spolupráci v oblasti polovodičů, a připomněl také květnovou návštěvu tchajwanského ministra zahraničí Lin Ťia-lunga v Praze. „Oficiální rétorika Prahy však od prosincového návratu Andreje Babiše do funkce premiéra výrazně ochladla. Jeho administrativa usiluje o pragmatičtější vztahy s Pekingem a záměrně se distancuje od úzkých vazeb s Tchaj-pejí, které prosazovaly předchozí vlády,“ napsal server.
