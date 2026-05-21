Je žijícím symbolem kubánského komunistického režimu, a to přesto, že formálně nezastává žádnou vrcholnou funkci. Teď čelí 94letý Raúl Castro hrozbě ze Spojených států amerických, které ho oficiálně obvinily z několika zločinů, kromě jiného ze čtyřnásobné vraždy a spiknutí. Podle stanice CNN nelze vyloučit ani útok amerického komanda, které by ho podobně jako venezuelského lídra Nicoláse Madura odvezlo do Spojených států.
Former Cuban President Raul Castro has been indicted in the United States on murder charges, US Attorney General Todd Blanche announced, in a major escalation in Washington's pressure campaign against the island's communist government https://t.co/HJArxQDoFi pic.twitter.com/2OrVcdqdss— Reuters (@Reuters) May 21, 2026
O co jde? Američané viní Raúla Castra, že v roce 1996 nechal jako ministr obrany sestřelit dvě letadla, která směrem k ostrovu vyslala skupina kubánských exulantů, známá jako Brothers to the Rescue. Ta v 90. letech minulého století zachraňovala kubánské emigranty, kteří se na vratkých bárkách snažili opustit komunistický ostrov a za mnohdy velmi riskantních podmínek doplout k břehům USA. Při útoku havanského režimu na oba stroje pak zahynuli čtyři lidé s americkými pasy.
Co se dočtete dál
- Proč Američané zavedli na Kubu ropné embargo
- Jak na obvinění reagovali komunisté v Havaně
- Kdo je Raúl Castro, Fidelův mladší bratr
