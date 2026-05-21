Ministr spravedlnosti USA Todd Blanche ve středu oznámil, že USA obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Blanche prohlášení učinil v Miami, kde se konala akce připomínající oběti incidentu. Kuba vznesená americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí. Agentura Reuters již dříve odpoledne s odvoláním na vysokého představitele americké vlády informovala, že USA obvinění vůči 94letému Castrovi vznesly. Castro je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.
„Zpráva je jasná - Spojené státy a prezident (Donald) Trump na své občany nezapomínají a nikdy nezapomenou,“ řekl Blanche. Bez upřesnění poznamenal, že USA očekávají, že se Castro před americkou justici dostaví „ze své vůle, nebo jinou cestou“.
„Kubu osvobozujeme,“ prohlásil Trump. Podle Reuters uvedl, že nedokáže říct, co s ostrovní zemí bude, uvedl ale, že se to obejde bez eskalace.
Kuba se pomalu stává druhou Venezuelou. Trump k tomu našel dost překvapivé partnery zevnitř režimu
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel podle AP uvedl, že vznesených obvinění lituje a že USA překrucují události z roku 1996. Řekl, že obvinění považuje za politické manévry. Kubánská vláda v prohlášení ve státní televizi obvinění vůči Castrovi rozhodně odmítla a označila je za podvržená.
Raúl Castro, bratr zesnulého dlouholetého kubánského vůdce Fidela Castra, byl v době incidentu ministrem obrany. Zahynuli tehdy čtyři lidé. Sestřelené letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA.
Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor; podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami, což dnes Blanche zopakoval. Také Organizace amerických států (OAS) uvedla, že Kuba porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.
Castrovo obvinění se podle Reuters skládá z několika bodů, a to ze spiknutí s cílem zabít americké občany, ze čtyřnásobné vraždy a ze zničení dvou letadel. Reuters s odvoláním na dokumenty předložené soudu uvedl, že spolu s Castrem se obvinění vztahuje na dalších pět osob.
USA v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu a objevují se spekulace o možné americké intervenci na ostrově. Trump dnes pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist