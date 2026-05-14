Ukrajinský nejvyšší protikorupční soud ve čtvrtek poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Jermak vinu odmítá. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Čtvrteční rozhodnutí soudu, jak napsal list Ukrajinska pravda, je okamžitě vymahatelné, zároveň je ale možné se proti němu v pětidenní lhůtě odvolat. Jermakovi právní zástupci ještě v soudní místnosti uvedli, že tak učiní.
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce okolo státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun).
Kdo vyjednává za Ukrajinu? Zelenského šedá eminence, kterou Time zařadil mezi nejvlivnější lidi světa a kterou ohrožuje korupční skandál
Šéf protikorupční prokuratury SAP Oleksandr Klymenko tento týden uvedl, že bude pro Jermaka žádat vzetí do vazby, případně kauci ve výši 180 milionů hřiven (85 milionů Kč). Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě.
Vazba, kterou protikorupční soud nařídil, platí prozatím na 60 dní. Jermak podle Ukrajinské pravdy uvedl, že nemá peníze na zaplacení stanovené kauce, ale doufá v pomoc přátel. „Na tohle jsem nebyl připraven. Mám ale, myslím, docela dost známých a přátel a doufám, že mi s tím budou moci pomoct,“ citoval deník Jermaka.
Pokud by kauci uhradil, může vazbu opustit a do procesu vyčkat na svobodě. List Ukrajinska pravda napsal, že součástí podmínek propuštění na kauci jsou i povinnosti nosit elektronický náramek a dostavit se před vyšetřovatele, kdykoli to budou požadovat. Jermak by rovněž nesměl opustit Kyjev, musel by odevzdat cestovní doklady a měl by zapovězeny kontakty s dalšími podezřelými a svědky.
Na otázku novinářů, zda je psychicky připraven na možnost odsouzení k vězení, odpověděl Jermak, že je silná osobnost. Poznamenal, že to prokázal i tím, že po ruské invazi v únoru 2022 neopustil Kyjev.
Jermak v úterý na síti Telegram napsal, že se celý život jako právník řídil zákony a že se proti obviněním bude u soudu bránit. Uvedl také, že nehodlá Ukrajinu opustit a že plánuje navštěvovat vojáky na frontě a podporovat je.
NABU a SAP loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.
