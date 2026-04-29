Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství v druhé světové válce, uvedl podle agentur Putinův poradce Jurij Ušakov.
Rusko slaví sovětské vítězství ve válce 9. května, jde o jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil při této příležitosti třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Ukrajinou. Telefonát byl první veřejně oznámeným rozhovorem mezi oběma vůdci od 9. března, kdy spolu hovořili devět dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily válku proti Íránu, připomněla agentura Reuters.
Putin ve středečním telefonátu podle Ušakova poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu. Za správné pokládá Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Íránem, dodal poradce.
Ušakov neuvedl, jaké návrhy Putin ohledně Íránu učinil. Moskva již dříve nabídla, že ze země odveze obohacený uran, připomněl Reuters.
Oba prezidenti spolu hovořili přátelsky a věcně více než půldruhé hodiny, telefonát se uskutečnil z ruské iniciativy, dodal Ušakov.
Trump ve volební kampani sliboval ukončit válku Ruska proti Ukrajině během 24 hodin, ale až dosud ani tři kola americko-rusko-ukrajinských rozhovorů nevedla k žádnému průlomu. Mírová jednání na konci února přerušil začátek americko-izraelské války proti Íránu. Válka Ruska proti Ukrajině, rozpoutaná Putinem v únoru 2022, pokračuje pátým rokem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist