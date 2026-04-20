Ministerstvo zahraničí v pondělí ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám českým firmám. Podobná rétorika vůči ČR, českým subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad ve vyjádření pro ČTK. Velvyslance dnes dopoledne na ministerstvu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ uvedla v pondělí česká diplomacie.
Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy s pobočkami v ČR – pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeViRo a společnost PBS. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli. Ruské ministerstvo ve středečním prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.
Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDnes.cz po uveřejnění seznamu uvedl, že prohlášení ruského ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ uvedl. Právě jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance.
Česká policie minulý týden v reakci uvedla, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla na síti X.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist