Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Zároveň připomněl, že dal původně Íránu na uzavření dohody deset dní. „Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal.
Agentura AP s odkazem na diplomatické zdroje dnes napsala, že Pákistán, Turecko a Egypt se stále snaží o to, aby se uskutečnila jednání mezi Íránem a Spojenými státy v Pákistánu. Zprostředkovatelé podle agentury pracují na kompromisním návrhu, který by počítal s dočasným příměřím, které by umožnilo během klidu zbraní dojednat řešení pro ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu.
Trump oznámil minulý týden, že se konají jednání s Íránem. Ten ale jednání se Spojenými státy popírá, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí dnes také popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů, jak v pátek napsal americký deník The Wall Street Journal. Arakčí uvedl, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území na konci února.
Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, tehdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.
