Washington nabídl Kyjevu, že finalizuje bezpečnostní garance pro tuto východoevropskou zemi, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, uvedl v rozhovoru s agenturou Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bylo by to podle něj velmi riskantní jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. Řekl také, že Spojené státy navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.
Právě otázka Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko z velké části okupuje, byla jedním z hlavních sporných bodů při dosavadních vyjednáváních o ukončení Moskvou zahájené války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo Rusko ovládnout. Kyjev to odmítá.
Jeden mrtvý Ukrajinec na 400 Rusů. Dronový „ekosystém" drží frontu a Moskva přestává stíhat nahrazovat ztráty
Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.
