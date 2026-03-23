Pocta narazit první sud piva na proslulém Oktoberfestu v bavorském Mnichově tradičně náleží primátorovi jedenapůlmilionové metropole. Její občané v neděli ve druhém kole komunálních voleb rozhodli, že letos se jí dostane teprve pětatřicetiletému Dominiku Krausemu ze strany Svaz 90/Zelení. Ten s převahou 56,4 proti 43,6 procenta hlasů porazil kandidáta sociálních demokratů a stávajícího sedmašedesátiletého primátora Dietera Reitera.
