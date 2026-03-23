Volby v německé spolkové zemi Porýní-Falc v neděli vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala téměř 31 procent hlasů. Dosud vládní sociální demokracie (SPD) skončila druhá se ziskem kolem 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba v Porýní-Falci hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, získala podle prognóz téměř 20 procent hlasů. Výsledek z voleb před pěti lety tak více než zdvojnásobila.
Západoněmecká spolková země Porýní-Falc sousedí s Francií, Lucemburskem a Belgií a má zhruba 4,1 milionu obyvatel. V hlavním městě Mohuči žije na 220.000 lidí, dalšími velkými městy jsou Ludwigshafen, Koblenc, Trevír a Kaiserslautern. Hlasovat mohlo zhruba 2,95 milionu voličů.
CDU vedl do voleb její zemský předseda, 50letý Gordon Schnieder, který má nyní naději stát se po 35 letech prvním premiérem této spolkové země z řad křesťanských demokratů. Od roku 1991 zemi vládla v různých koalicích sociální demokracie. Nynější premiér, 52letý Alexander Schweitzer, svou funkci obhajoval. SPD ale nakonec podle všeho dosáhla nejhoršího výsledku od vzniku Porýní-Falce po druhé světové válce. Agentura DPA to označila za další fiasko. V zemských volbách v sousedním Bádensku-Württembersku před dvěma týdny dostali sociální demokraté dokonce jen 5,5 procenta hlasů. V Mnichově v neděli prohráli boj o křeslo primátora, které měli 42 let.
Na třetím místě skončila podle obou prognóz se ziskem téměř pětiny hlasů strana AfD, kterou vedl do voleb Jan Bollinger. Ve volbách v roce 2021 přitom získala jen 8,3 procenta. Pokud se téměř 20 procent pro AfD potvrdí, půjde podle agentury DPA o nejvyšší volební zisk strany ve spolkové zemi na západě Německa.
Do zemského sněmu v Mohuči se podle prognóz dostali už jen Zelení se ziskem 7,9 procenta hlasů. Strana Levice získala 4,4 procenta, a skončila tak pod hranicí nutnou pro zvolení. Do zemského parlamentu se nedostali se ziskem 4,2 procenta ani Svobodní voliči (FW). Hluboko pod volebním prahem zůstala Svobodná demokratická strana (FDP) se ziskem 2,1 procenta. Pro tradiční liberální stranu je to další porážka v řadě. Loni v únoru se nedostala při parlamentních volbách do Spolkového sněmu, před dvěma týdny se neprobojovala ani do zemského sněmu v Bádensku-Württembersku, které bylo kdysi její baštou.
Porýní-Falc vedla v posledních deseti letech vláda sociálních demokratů, zelených a FDP. Vzhledem k tomu, že SPD i CDU odmítají spolupráci s AfD, vznikne pravděpodobně nyní zemská vláda křesťanských a sociálních demokratů. Stejná koalice vládne od loňského května celému Německu.
Kampani v Porýní-Falci dominovala hospodářská témata. S problémy se kvůli vysokým cenám energií v současnosti po celém světě potýká chemický průmysl, v Ludwigshafenu přitom sídlí jeden z největších chemických koncernů na světě - BASF. Ve spolkové zemi je i řada farmaceutických firem, například BioNTech, který proslul vakcínou proti covidu-19. Zanedbatelné nebylo v kampani ani téma podpory zemědělství, z Porýní-Falce totiž pochází mimo jiné více než 60 procent produkce německého vína. Voliče zajímala také kvalita školství a problém násilí na školách, migrace či regionální doprava.
Zatímco pro Merzovu CDU bude zřejmě výsledek voleb znamenat zadostiučinění poté, co před dvěma týdny v Bádensku-Württembersku skončila až druhá za Zelenými, pro SPD jde o další bolestivou porážku. Podle pozorovatelů by to mohlo ve straně probudit levicové kritiky současného vedení, které stranu přivedlo do celostátní koalice s konzervativní unií CDU/CSU. Vedení strany už kritizoval například předseda Mladých socialistů Philipp Türmer. Předsedkyně SPD Bärbel Basová označila výsledek voleb za hořký.
Po volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci se další zemské volby v Německu odehrají až v září. Tehdy k urnám vyrazí obyvatelé Berlína, Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska-Anhaltska.
Katastrofa pro SPD
Řada médií v Porýní-Falci se v pondělí zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
List Saarbrücker Zeitung výsledek pro SPD označil za katastrofu. Vedení strany v Berlíně se prý musí připravit na kritiku zevnitř strany. "Jedni mu budou vyčítat zradu levicového kurzu, pro druhé bude chyba odkládání zásadních reforem," uvedl píše deník. "Jak je možné, že v době nezaměstnanosti právě (bývalá) strana pracujících nedokáže bodovat?" dodal.
"Ani oblíbený premiér Alexander Schweitzer nedokázal této katastrofě zabránit," píše deník Die Glocke z Oelde. Jaký dopad bude mít výsledek voleb na koalici CDU a SPD na spolkové úrovni, podle něj zatím nelze odhadnout. "Sociální demokraté se ale určitě nestanou poslušnějšími," dodal Die Glocke.
Südwestpresse ve výsledcích vidí další krizi v sociální demokracii. "S ohledem na příští volby do Spolkového sněmu by se soudruhům mělo vlastně udělat špatně," napsal deník z Ulmu. "Mohlo by se – opět – vyměnit vedení. Ale věří snad někdo, že by to přineslo záchranu?" ptá se deník.
SPD potřebuje k prosazení změn reformní sílu na spolkové úrovni, píše dále Südwestpresse. "SPD by měla být při nadcházejících reformách viditelná, ale ne jako brzdící síla," uvedl deník.
Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) se zaměřil na liberální Svobodné demokraty (FDP), kteří s dvouprocentním ziskem vypadli z dalšího zemského sněmu a tím i z jedné ze dvou zemských vlád. "Lze pochybovat o tom, zda se liberálové v tomto pro ně černém volebním roce ještě dokážou vzchopit," napsal. "Pro republiku je tento úpadek organizovaného liberalismu ztrátou," dodal list. FDP v březnu vypadlo také ze zemského sněmu v Bádensku-Württembersku, jež bylo dosud její baštou.
Mladí tíhnou k AfD
Strana Alternativa pro Německo (AfD) je ve spolkové zemi Porýní-Falc nejoblíbenější volbou mezi mladými voliči. Vyplývá to z průzkumů zveřejněných veřejnoprávními televizemi ZDF a ARD. Podle průzkumu pro ZDF by pro AfD hlasovalo 21 procent lidí ve věku 18 až 24 let, uvedl server týdeníku Die Zeit. Zemská tajná služba v Porýní-Falci hodnotí AfD jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.
Na druhém místě v této věkové skupině se umístili sociální demokraté (SPD) a Levice shodně s 19 procenty, dodala ZDF. Křesťanskodemokratická unie (CDU), která v této spolkové zemi v neděli volby vyhrála, oslovila podle průzkumu 14 procent nejmladších voličů. Zelení v této skupině získali deset procent a liberální Svobodná demokratická strana (FDP) tři procenta.
Podle průzkumu pro ARD preferuje AfD 21 procent voličů ve věku 18 až 24 let. Následuje SPD s 19 procenty a Levice s 16 procenty. Podle tohoto průzkumu je AfD nejsilnější stranou i mezi lidmi ve věku 25 až 34 let, a to s 20 procenty. Ve věkové kategorii 35 až 44 let podle tohoto průzkumu AfD dosáhla dokonce 27 procent.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist