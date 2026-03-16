Severoatlantickou alianci čeká "velmi špatná budoucnost", pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění Íránem blokované plavby v Hormuzském průlivu, řekl americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru s deníkem Financial Times (FT). K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil zrušit summit s prezidentem Si Ťin-pchingem. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Peského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Trump již v sobotu řekl, že země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí o otevření této vodní cesty postarat. USA jsou podle něj připraveny pomoci. Sdělil také, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Zároveň uvedl, že doufá, že tak učiní například Čína, Francie nebo Británie.
„Pokud nebude žádná reakce nebo pokud bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné," řekl deníku Trump, který v minulosti alianci kritizoval a naznačoval, že by Spojené státy nemusely automaticky bránit spojence.
USA podle Trumpa pomohly nezištně Evropě na Ukrajině, která se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. "Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám," dodal s tím, že o tom má pochybnosti.
Trump americkou pomoc Ukrajině kritizoval a po svém návratu do Bílého domu v lednu loňského roku její velkou část zastavil. Americké zbraně a vybavení nyní pro Ukrajinu kupují od USA spojenci Ukrajiny.
Na dotaz, jakou konkrétní pomoc Washington od spojenců v NATO nyní potřebuje, Trump odpověděl, že by měli poslat především minolovky, jichž má Evropa mnohem více než USA. Míní také, že plavidlům aliančních zemí v Hormuzském průlivu a Perském zálivu ze strany Íránu nic nehrozí, protože USA jej "zdecimovaly". "Jediné, co mohou udělat, je způsobit trochu potíží tím, že do vody umístí minu - je to sice jen nepříjemnost, ale i taková nepříjemnost může způsobit problémy, " dodal na adresu Íránu.
Je správné, aby ti, kteří z Hormuzského průlivu profitují, zajistili, že se tam "nic špatného nestane", dodal s tím, že na ropě z Perského zálivu je silně závislá Evropa a Čína.
Americký prezident rovněž vyzval Peking, aby pomohl odblokovat klíčovou vodní cestu. V této souvislosti řekl, že pokud by Čína na žádost pozitivně nezareagovala, zvažuje odklad schůzky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit tento měsíc.
Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.
Írán o konec války nestojí
Trump uvedl, že Spojené státy jsou v kontaktu s Íránem, ten ale zatím není připraven ukončit válku. Podrobnosti k obsahu rozhovorů nesdělil, informovaly agentury AFP a Reuters.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, čímž zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích včetně ropné infrastruktury.
"Ano, vedeme s nimi jednání. Ale nemyslím si, že jsou zcela připraveni, i když už k tomu nemají daleko," řekl Trump podle AFP na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Zopakoval, že Írán byl "zdecimován" americko-izraelskými údery.
V sobotním rozhovoru se stanicí NBC americký prezident naopak uvedl, že Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít, neboť podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Součástí dohody by podle něj mělo být, aby se Írán úplné vzdal svých jaderných ambicí.
