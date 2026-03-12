Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker ve čtvrtek zkritizoval na síti X Česko za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker připojil článek, v němž se uvádí, že Česko schválilo rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek. Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně řekl, že Česko závazky bude plnit.
Němci zbrojí, Češi peníze na obranu naopak škrtají. Nová německá nabídka ukazuje, jak utrpí nejen armáda, ale i český průmysl
„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent,“ uvedla americká ambasáda v Praze v českém znění Whitakerova příspěvku. „Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ stojí na konci prohlášení, k němuž je připojen snímek článku, který uvádí, že „ČR bude na obranu dávat 1,7 procenta, což neodpovídá dvouprocentnímu cíli NATO“.
Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky. https://t.co/9f3X9dtrPT— U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) March 12, 2026
Sněmovna ve středu schválila rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Národní rozpočtová rada přitom ve čtvrtek vyjádřila pochybnosti o tom, zda se podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V navrženém rozpočtu jsou do nich započítány i výdaje na dopravní stavby, podle rady ale není jisté, zda je takto bude možné uznat podle metodiky NATO.
"Česko bude plnit závazky vůči NATO," uvedl dnes Babiš při sněmovních interpelacích a zmínil výstavbu mechanizované brigády. K loňské dohodě států NATO včetně Česka o růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice se však nevyjádřil.
Že nemáte válku v programu?! Koukejte ctít závazky! Jak americký velvyslanec vyčinil Babišovi a proč je to moc dobře
Americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick přitom už začátkem března, tedy ještě před schválením rozpočtu, uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO, co se týče jejich podílu na HDP. Merrick zdůraznil, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Premiér Babiš ale nedávno řekl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl Deníku.cz.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist