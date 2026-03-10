Od roku 2022 už ve světě v různých válkách zahynulo nejméně 600 tisíc lidí. Nejde přitom jen o konflikty, které by se odehrávaly nějak daleko od Evropy a jež by se nijak nedotýkaly Česka. Naopak, Česko je do nich v různé míře zapojeno. Tyto konflikty se přitom výrazně liší od způsobů válčení známých z minulosti. Na jejich pokračování Česko, jako země závislá na mezinárodním obchodu, může jen doplatit.
Co se dočtete dál
- Proč už nyní svět zažívá globální válku.
- Jakým způsobem je její součástí Česko.
- Jaké to pro něj má následky a jak by mělo zareagovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.