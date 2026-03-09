Až se v úterý potká český premiér Andrej Babiš s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Berlíně, tak se nejspíš současné vlny zbrojení v Evropě dotknou jen okrajově. Pro Babiše to totiž není priorita. Na stole by přitom mohl ležet nápad z dílny německých zbrojařů, který by německý a český obranný průmysl provázal na deset až patnáct let dopředu ještě víc než doposud a zajistil práci mnoha českým firmám.
Vyžadovalo by to od Česka jediný krok, který se ale v tuto chvíli zdá politicky a z české strany i administrativně nemožný: rychle udělat zásadní rozhodnutí v jedné z největších zakázek modernizace české armády. Té ale kvůli škrtům, jež plánuje Babišův kabinet, naopak hrozí obří zpoždění. O co jde?
Co se dočtete dál
- Proč německé firmy potřebují kapacity těch českých.
- Jak výhodná by taková spolupráce byla pro českou armádu.
- Kdy nejdřív se začne vybírat nástupce Panduru.
