Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě dnes podnikl rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Pezeškján se za útoky na regionální sousedy omluvil. Trval na tom, že je Teherán zastaví, a naznačil, že byly způsobeny nedorozuměním v řadách ozbrojených složek. Zabití Chameneího a dalších vysokých představitelů podle agentury AP přisoudil ztrátě velení a řízení v ozbrojených složkách v posledních dnech.
Íránský prezident zároveň prohlásil, že požadavek Spojených států na bezpodmínečnou kapitulaci je sen, který by si s sebou měly vzít do hrobu. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že s Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě jeho bezpodmínečné kapitulace. Šéf Bílého domu už dříve řekl, že se chce osobně účastnit výběru íránského lídra a že Washington má na tuto pozici několik kandidátů.
Až do zvolení nového vůdce řídí Írán prozatímní vládnoucí rada, která byla zřízena 1. března. Má tři členy – prezidenta Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího. Arafí je místopředsedou Shromáždění znalců, tedy orgánu, který má pravomoc vybrat nového nejvyššího vůdce, a také členem Rady dohlížitelů – instituce s pravomocí ústavního soudu, která mimo jiné může vetovat zákony a prověřovat kandidáty pro nejrůznější volby.
