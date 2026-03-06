Írán by měl mít dobrého vůdce, prohlásil v noci na pátek americký prezident Donald Trump. USA mají v hledáčku několik lidí, kteří by mohli odvádět dobrou práci, dodal v exkluzivním rozhovoru pro NBC News. Jeho komentář následoval den poté, co Trump zpravodajskému serveru Axios řekl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, byl zabit v sobotu, první den stále pokračujících americko-izraelských útoků. Z Teheránu se objevují nepotvrzené zprávy, že by se jeho následníkem mohl stát jeho 56letý syn Modžtaba Chameneí. Takový vývoj by ale Trump pokládal za zcela nepřijatelný, dodal ve čtvrtek pro Axios.
Trump už by to možná rád ukončil, ale je to Írán, kdo teď nechce konec války. Má novou strategii, jak si zajistit bezpečnost
„Chceme, aby měli dobrého vůdce. Máme několik lidí, kteří by podle mě odvedli dobrou práci,“ řekl Trump NBC. Odmítl ale uvést jakákoli jména nebo upřesnit, kolik lidí na tomto seznamu je. Na dotaz, jestli se USA snaží, aby dotyční přežili válku, americký prezident dodal: „Sledujeme je.“
Vyjádřil se také k možnosti pozemní operace v Íránu, kterou označil za „ztrátu času“. „Už ztratili všechno. Ztratili své námořnictvo. Ztratili všechno, co mohli ztratit,“ řekl v reakci na prohlášení íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího, který ve čtvrtek v rozhovoru s televizí NBC uvedl, že je jeho země připravena na možnou americkou pozemní invazi.
Trump také naznačil, že tempo a intenzita útoků na Írán budou pokračovat a že americká armáda má dostatečné zásoby munice. „Máme obrovské množství munice, což lidé nechápali. Máme jí nejvíc, co jsme kdy měli. Máme jí hodně i v jiných zemích,“ řekl v rozhovoru pro NBC.
USA a Izrael zahájily údery na Írán v sobotu, kdy kromě Chameneího zabily desítky dalších činitelů. Podle Trumpa je cílem zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Írán uvádí, že při útocích zemřelo v zemi přes 1200 lidí, přičemž nerozlišuje civilisty a příslušníky bezpečnostních a ozbrojených sil. Teherán také tvrdí, že sám vypálil přes 500 balistických střel a vyslal více než 2000 dronů, z toho 40 procent na cíle v Izraeli a zbytek na „americké cíle“ v dalších zemích regionu.
