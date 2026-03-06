Trochu divně vypadající černý projektil se čtyřmi rameny z motorky a anténkou trčící do boku. Tak se dá popsat hvězda Mnichovské bezpečnostní konference na výstavě výrobků ukrajinského obranného průmyslu, kterou před necelým měsícem obdivovali politici i vojáci. Stejnou věc mohli vidět na vojenských veletrzích před pár týdny v Saúdské Arábii i ve Spojených arabských emirátech, na které v těchto dnech míří íránské útoky balistických střel i dronů.

Ukrajinský produkt nese označení P1-Sun, vyvinula ho a vyrábí ukrajinská firma Skyfall a dokáže sestřelit právě takové drony, které nyní představují největší nebezpečí pro státy Perského zálivu. Kvůli tvaru a ukrajinské přezdívce jí někdy konkurence říká „dildo dron“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • S čím Ukrajina může uspět v Perském zálivu.
  • Proč má protivzdušná obrana problém.
  • Jak dlouho trvá vyrobit moderní raketu a jak dlouho antidronovou střelu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.