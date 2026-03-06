Trochu divně vypadající černý projektil se čtyřmi rameny z motorky a anténkou trčící do boku. Tak se dá popsat hvězda Mnichovské bezpečnostní konference na výstavě výrobků ukrajinského obranného průmyslu, kterou před necelým měsícem obdivovali politici i vojáci. Stejnou věc mohli vidět na vojenských veletrzích před pár týdny v Saúdské Arábii i ve Spojených arabských emirátech, na které v těchto dnech míří íránské útoky balistických střel i dronů.
Ukrajinský produkt nese označení P1-Sun, vyvinula ho a vyrábí ukrajinská firma Skyfall a dokáže sestřelit právě takové drony, které nyní představují největší nebezpečí pro státy Perského zálivu. Kvůli tvaru a ukrajinské přezdívce jí někdy konkurence říká „dildo dron“.
Co se dočtete dál
- S čím Ukrajina může uspět v Perském zálivu.
- Proč má protivzdušná obrana problém.
- Jak dlouho trvá vyrobit moderní raketu a jak dlouho antidronovou střelu.
