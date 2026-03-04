Rusko zkresluje své ekonomické údaje, aby zakrylo dopad války na Ukrajině a mezinárodních sankcí na své hospodářství. Tvrdí to analýza, kterou ve středu zveřejnila německá Spolková zpravodajská služba (BND). Věrohodnost ruských statistik tak podle ní klesá. Podle BND byl například ruský státní deficit o čtvrtinu vyšší, než kolik uvedly státní úřady.
„Skoro všechna odvětví ruského hospodářství zaznamenávají negativní vývoj,“ upozorňuje BND. Podle ní to platí i pro ropný sektor, který představuje důležitou část ruského hospodářství. Kvůli mezinárodním sankcím musí Moskva prodávat svou ropu pod tržní cenou. „Indie, která je spolu s Čínou posledním velkým odběratelem, kvůli americkému tlaku výrazně snížila své dovozy ropy (z Ruska),“ uvedla německá tajná služba. Podle ní se tak ruské příjmy z prodeje ropy a také zkapalněného plynu významně snížily.
BND poznamenává, že ruské úřady se snaží hospodářské ztráty maskovat „zkrášlenými údaji“. Tajná služba přitom poukazuje na loňský státní deficit. Ten byl podle ní zhruba o 26 procent vyšší, než kolik uvedla ruská vláda. Ruský deficit tak podle BND činil osm bilionů rublů (2,17 bilionu korun), což bylo 3,6 procenta HDP. „Věrohodnost oficiálních statistik dále klesá,“ uvedla německá tajná služba.
Podle BND se Rusko snaží udržet stávající stav a jeho náklady rostou. „Budoucí životaschopnost ruského hospodářství se dále snižuje,“ uvádí tajná služba, podle níž by situaci Moskvy mohly ještě zhoršit další protiruské sankce.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist