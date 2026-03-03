Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů a dalších zemí Perského zálivu hlásila po prvních dnech války s Íránem více než devadesátiprocentní úspěšnost sestřelování íránských raket a dronů. Důvod k oslavě to ale není. K sestřelení většinou levných dronů typů Šáhid využili totiž většinou rakety, které jsou mnohem dražší než drony.

Podobně jako na Ukrajině a při loňském ruském pokusu vyslat levné drony nad území Polska se ukázalo, že západní systémy jsou sice schopné sestřelit téměř cokoliv – ale za neúměrně vysokou cenu. Američané a jejich spojenci nemají vyvinutých ani vyrobených dost systémů na obranu proti dronům, což je něco, na čemž nyní usilovně pracují třeba státy východního křídla Severoatlantické aliance.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou taktiku zvolil Írán k obraně.
  • Kolik stojí drony a antirakety.
  • Co budují Poláci na východě NATO.
