Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů a dalších zemí Perského zálivu hlásila po prvních dnech války s Íránem více než devadesátiprocentní úspěšnost sestřelování íránských raket a dronů. Důvod k oslavě to ale není. K sestřelení většinou levných dronů typů Šáhid využili totiž většinou rakety, které jsou mnohem dražší než drony.
Podobně jako na Ukrajině a při loňském ruském pokusu vyslat levné drony nad území Polska se ukázalo, že západní systémy jsou sice schopné sestřelit téměř cokoliv – ale za neúměrně vysokou cenu. Američané a jejich spojenci nemají vyvinutých ani vyrobených dost systémů na obranu proti dronům, což je něco, na čemž nyní usilovně pracují třeba státy východního křídla Severoatlantické aliance.
Co se dočtete dál
- Jakou taktiku zvolil Írán k obraně.
- Kolik stojí drony a antirakety.
- Co budují Poláci na východě NATO.
