Vlna zbrojení v Evropě přináší řadu nových dosud nezodpovězených otázek i různé paradoxy. Česko je jednou z mála zemí, která obranný rozpočet škrtá, čehož si všímají už i v zahraničí. Přitom, jak píše třeba vlivný server Politico, všude jinde řeší problém opačný: jak peníze co nejrychleji a co nejfektivněji utratit, aby to dávalo vojenský i ekonomický smysl.
Čistě obranné výdaje České republiky letos nejspíš klesnou pod dvě procenta HDP, ačkoliv by podle dohody NATO měly směřovat ke 3,5 procenta. Přitom třeba o český obranný průmysl, o jeho výrobky i jeho výrobní kapacity je u spojenců zájem. Ukázal to například zbrojařský veletrh Enforce Tac v Norimberku v posledním únorovém týdnu: osmdesát německých firem mělo zájem se setkat se zástupci některé ze čtyřiceti českých společností, které se ho zúčastnily.
Co se dočtete dál
- Co je největším problémem české obrany.
- Jak nižší výdaje zasáhnou české firmy.
- Kdo se stává vzorem zbrojení v Evropě.
