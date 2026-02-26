Maďarská vláda Viktora Orbána měsíc a půl před parlamentními volbami vysílá vojáky hlídat některé objekty kritické infrastruktury. Rozhodla se tak den poté, co další předvolební průzkum věští volební porážku vládního Fideszu.
Podle kritiků může jít o velmi vážný krok, který může znamenat ve výsledku i odložení, či dokonce zrušení voleb, na jejichž výsledek čeká celá Evropa. Orbán totiž blokuje pomoc Ukrajině a spolupráci celé EU. Aktuálně třeba tím, že vetuje půjčku 90 miliard eur Kyjevu, kterému na konci března dojdou peníze, z nichž financuje obranu země i chod státu.
Co se dočtete dál
- Proč Orbán posílá vojáky do ulic před volbami.
- Co říká ústava o případném zrušení voleb.
- Čeho se bojí opozice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.