Maďarská vláda Viktora Orbána měsíc a půl před parlamentními volbami vysílá vojáky hlídat některé objekty kritické infrastruktury. Rozhodla se tak den poté, co další předvolební průzkum věští volební porážku vládního Fideszu.

Podle kritiků může jít o velmi vážný krok, který může znamenat ve výsledku i odložení, či dokonce zrušení voleb, na jejichž výsledek čeká celá Evropa. Orbán totiž blokuje pomoc Ukrajině a spolupráci celé EU. Aktuálně třeba tím, že vetuje půjčku 90 miliard eur Kyjevu, kterému na konci března dojdou peníze, z nichž financuje obranu země i chod státu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Orbán posílá vojáky do ulic před volbami.
  • Co říká ústava o případném zrušení voleb.
  • Čeho se bojí opozice.
