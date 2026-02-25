Tankery objednané maďarskou ropnou společností MOL pumpují svůj obsah přes chorvatský ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko. Energetická krize tak přímo ani jedné z těchto zemí nehrozí, i když není jisté, kdy bude z Ruska přes Ukrajinu opět proudit levná ruská ropa poškozeným ropovodem Družba.

Co je zvláště pro maďarskou vládu ale problém, je cena ropy, kterou musí místo toho nakupovat na světových trzích. Z rozdílu ceny – ruská ropa pro Maďarsko je zhruba o dvacet procent levnější, než je cena tržní – totiž vláda Viktora Orbána do velké míry dotovala energie nebo potraviny pro Maďary – a tyto zdroje jsou nyní, necelé dva měsíce před parlamentními volbami, v ohrožení. Volby může Orbánova strana Fidesz podle dosavadních průzkumů po šestnácti letech prohrát.

