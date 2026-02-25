Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci na středu americký prezident Donald Trump v tradičním projevu o stavu unie. USA podle šéfa Bílého domu zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Prezident v řeči k oběma komorám Kongresu prohlásil, že hranice USA s Mexikem je nyní nejvíce "zabezpečená, nepřátelé se bojí a armáda a policie jsou připraveny".
"Po čtyřech letech, během nichž miliony a miliony nelegálních přistěhovalců proudily přes naše hranice zcela bez omezení a kontroly, máme nyní nejsilnější a nejbezpečnější hranice v americké historii," uvedl prezident a poznamenal, že pašování drogy fentanylu do USA od jeho loňského návratu do funkce kleslo o "rekordních 56 procent".
„Amerika je respektována jako nikdy předtím," uvedl Trump s tím, že "stav unie je silný". "Naše země opět vyhrává, dokonce vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat," uvedl Trump načež poukázal na přítomný mužský hokejový tým, který získal zlato na ZOH v Miláně. Oznámil také, že udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání, brankáři Connoru Hellebuyckovi
Inflace je nyní v USA podle Trumpa nejnižší za posledních pět let. Podle prezidenta díky jeho politice výrazně v USA klesly ceny vajec a dalších potravin, spotřebitelského zboží a léků na předpis. Trump přitom zkritizoval svého předchůdce Joea Bidena s tím, že měl na svědomí "nejhorší inflaci v dějinách" USA. Stanice CNN označila Trumpovo tvrzení, že od Bidena převzal zemi s nejhorší inflací v dějinách USA za nepravdivé. Za Bidenova mandátu dosáhla inflace 9,1 procenta v červnu 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Rekordní inflaci přitom Spojené státy zažily v roce 1920, kdy dosáhla 23,7 procenta, poznamenal server BBC.
Trump také sdělil, že Spojené státy obdržely od Venezuely více než 80 milionů barelů ropy. Toto oznámení přišlo dva měsíce poté, co americké komando uneslo venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura, načež jeho funkci jako prozatímní prezidentka převzala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová. "Americká produkce ropy vzrostla o více než 600.000 barelů denně a právě jsme od našeho nového přítele a partnera, Venezuely, obdrželi více než 80 milionů barelů ropy," uvedl prezident," uvedl Trump.
Nevěsta na každé svatbě, mrtvola na každém pohřbu. Překvapí vás, komu se podobá Donald Trump
Prezident také vyzdvihl zrušení iniciativ na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI) ve federálních agenturách, armádě či veřejných univerzitách. "Ukončili jsme DEI v Americe," prohlásil Trump . "Naše země opět vítězí," dodal.
Prezident rovněž opět zkritizoval rozhodnutí nejvyššího soudu, který se minulý týden postavil proti mechanismu, kterým zavedl plošná globální cla. Šéf Bílého domu krok soudu označil za nešťastný a otočil se ke čtyřem přítomným z devíti soudců nejvyššího soudu, pět jich totiž nedorazilo. Soudci rozhodli v neprospěch cel poměrem šesti ku třem. Trump cla označil za účinná s tím, že přispěly k "ohromujícímu ekonomickému obratu".
Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro republikánského prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.
Trumpův projev podle stanice CBS bojkotovalo zhruba 50 demokratických zákonodárců. Hned na začátku projevu byl ze sálu vyveden demokratický kongresman Al Green. Podobně byl stejný zákonodárce vyveden při Trumpovu projevu ke Kongresu i loni.
Lhal a hledal obětní beránky
Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie, uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým Spojené státy čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika "roztrhává rodiny" a že prezident ničí pověst USA, jakožto "dobré síly".
Spanbergerová v reakci na Trumpův projev, v němž prezident vyzdvihoval zejména ekonomické úspěchy, uvedla, že má pro voliče tři otázky. Zeptala se jich, zda podle nich prezident pracuje na tom, aby se snížily životní náklady. Zda si myslí, že Američané se doma i ve světě těší většímu bezpečí a za třetí, zda pro ně prezident skutečně pracuje. Poznamenala, že odpověď na všechny tři otázky je "ne". Guvernérčin projev tak zřejmě naznačuje, na co se demokraté zaměří v nadcházejících podzimních volbách do Kongresu.
Podle Spanbergerové Trump nebyl v projevu upřímný. "Dnes večer prezident dělal to, co dělá vždycky," uvedla guvernérka. "Lhal, hledal obětní beránky, odváděl pozornost a nenabídl žádná skutečná řešení naléhavých problémů naší země, z nichž mnohé sám aktivně zhoršuje," dodala.
Spanbergerová, která loni vyhrála volby ve Virginii mimo jiné na základě příslibu, že pomůže snížit životní náklady, kritizovala Bílý dům za to, že se nezabývá prudkým nárůstem výdajů milionů Američanů. Stanice CNN také připomněla, že guvernérka v minulosti působila v americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) a její komentáře o bezpečnosti jsou významné mimo jiné proto, že kritizovala výzvy některých demokratů ke snížení výdajů na policii.
Ostře se guvernérka v reakci na projev vymezila mimo jiné proti tvrdým zákrokům agentů Úřad pro imigraci a cla (ICE), které jsou součástí Trumpovy snahy deportovat co nejvíce přistěhovalců, kteří do USA přišli nelegálně. "Náš prezident nám dnes večer řekl, že se těšíme většímu bezpečí, protože tito agenti zatýkají matky a zadržují děti. Zamyslete se nad tím," uvedla.
Trumpovu migrační politiku ve španělskojazyčné demokratické reakci na republikánův projev kritizoval také kalifornský senátor Alex Padilla. Poznamenal, že je potomkem mexických imigrantů a Trumpovy imigrační praktiky označil za nezákonné. S odkazem na nadcházející volby senátor prohlásil, že Američané budou mít v listopadu možnost zvolit "skutečnou změnu" a namísto rozdělování a lží hlasovat pro jednotu a pravdu.
