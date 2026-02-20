Americký prezident Donald Trump se chystá nařídit ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy o mimozemšťanech a neidentifikovaných létajících objektech (UFO), a to vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o toto téma. Šéf Bílého domu to oznámil na sociální síti Truth Social. Trump předtím ve čtvrtek před novináři nařkl bývalého prezidenta Baracka Obamu, že vyzradil utajované informace, když veřejně hovořil o mimozemšťanech.
Trump v příspěvku ve čtvrtek večer napsal, že dá pokyn ministru obrany Peteovi Hegsethovi a dalším příslušným ministerstvům a úřadům, aby „zahájili proces identifikace a zveřejňování vládních spisů týkajících se mimozemšťanů a mimozemského života, neidentifikovaných vzdušných jevů (UAP), neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a veškerých dalších informací souvisejících s těmito velmi složitými, avšak extrémně zajímavými a důležitými záležitostmi“.
Žádné UFO, na záhadném snímku byl dravec. Výzkumník z ČVUT pomohl rozluštit fotku z Utahu
Republikán Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One předtím novinářům řekl, že Obama „udělal velkou chybu“, když v podcastu hovořil o existenci mimozemšťanů. „Vzal to z utajovaných informací… To by neměl dělat,“ řekl Trump na cestě do státu Georgia. Trump rovněž sdělil, že důkazy o existenci mimozemšťanů neviděl. „Nevím, jestli jsou skuteční, nebo ne,“ dodal.
Žádné z Obamových výroků nenasvědčují tomu, že by Obama vyzradil utajované informace, píše agentura Reuters.
Obama minulý týden vyvolal rozruch výrokem, že mimozemšťané existují. Bývalý demokratický prezident to řekl v podcastu komentátora Briana Tylera Cohena, když mu Cohen pokládal rychle po sobě jdoucí otázky. „Existují mimozemšťané?“ zeptal se Obamy podcaster. „Existují, ale já jsem je ještě neviděl,“ odvětil Obama. „Nejsou drženi v Oblasti 51. Není tam žádné podzemní zařízení, pokud nedošlo k obrovskému spiknutí a neutajili to před prezidentem Spojených států,“ dodala bývalá hlava státu s odkazem na proslulou tajnou leteckou základnu v Nevadě.
Lovci záhad. Lákají je a nevysvětlitelné úkazy mezi nebem a zemí. Proč a jak se je snaží objasnit?
Obama následně na Instagramu vydal upřesňující prohlášení, že za svého působení ve funkci prezidenta neviděl žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí, ale že vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velká pravděpodobnost, že tam existuje život.
Pentagon v posledních letech vyšetřoval hlášení o UFO a vysocí vojenští představitelé v roce 2022 uvedli, že nemají žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navštívili Zemi nebo že by zde havarovala jejich kosmická loď. Podle zprávy Pentagonu z roku 2024 vyšetřování americké vlády od konce druhé světové války neobjevilo žádné důkazy o mimozemské technologii. Většina hlášení o UFO se podle zprávy týkala mylně identifikovaných běžných objektů a jevů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist