Napětí v USA se podle spisovatelky a scenáristky Natálie Kocábové dlouhodobě stupňuje a v posledních týdnech dosahuje nové intenzity. Protesty proti postupům imigračních agentů ICE podle ní nezačaly náhle, ale probíhají soustavně měsíce. „Lidé začali protestovat vlastně okamžitě v únoru. Protestují soustavně rok, ve velkých i malých skupinách, mají harmonogramy,“ popisuje Kocábová.
Současná eskalace je podle ní spojená nejen s raziemi ICE, ale i s tím, že se občané začali sami organizovat a monitorovat pohyb agentů v ulicích.
Odpor vůči ICE se sjednotil
Podle Kocábové, která je po mamince Američankou, už ve Spojených státech vznikl „celonárodně vyvinutý systém“, který má na zásahy ICE reagovat v reálném čase. Lidé využívají aplikace sledující pohyb agentů a varují obyvatele v ohrožených lokalitách. „Mají aplikace, které monitorují, kde ICE jsou, jaké mají značky na autech. Cílem je, aby ti lidé, pro které jdou, aspoň stačili utéct,“ říká. Zároveň upozorňuje, že po dvou smrtelných střelbách v Minnesotě se odpor proti ICE výrazně sjednotil napříč sociálními bublinami. „To, co dělá ICE, je ohrožení kohokoliv na té ulici,“ dodává.
Kocábová současnou politiku administrativy Donalda Trumpa označuje za systematické budování represivního aparátu. Podle ní už nejde o migraci, ale o zastrašování společnosti. „Tohle je budování největší soukromé armády na světě. Ten nástroj je vyděsit zejména bílé Američany, kteří nejčastěji protestují,“ říká s tím, že cílem je potlačit odpor a odradit lidi od účasti ve volbách. Postup vlády označuje za otevřeně autoritářský: „Každý krok, který ta administrativa udělá, je v podstatě protiústavní.“
Otevřeně se mluví o občanské válce
Další zlom podle Kocábové představuje zveřejnění takzvaných Epsteinových spisů. Přestože upozorňuje, že řada případů není právně uzavřena, jejich rozsah považuje za otřesný. „Je to tak strašný, že normálně dostanete trauma z toho, když to čtete,“ říká o milionech dokumentů popisujících síť vztahů kolem Jeffreyho Epsteina. Zároveň míní, že část materiálů mohla uniknout záměrně: „Jsem přesvědčená, že velká část těch spisů vyšla neplánovaně. Je tam hodně lidí, kteří to, co se děje, nesnesou.“
Podle Kocábové Spojené státy vstupují do fáze, kdy se otevřeně mluví o občanské válce, ale ne v tradičním smyslu rozdělení společnosti. „Oni by měli občanskou válku pouze proti Bílému domu,“ říká s tím, že dosavadní politické štěpení se po zveřejnění Epsteinových spisů začíná rozpadat. „Najednou přišli na to, že to rozdělení je umělé,“ uzavírá.
