Začátkem tohoto týdne měli rumunští politici i vojáci důvod k malé oslavě. Na cvičení dostala certifikaci NATO – a tudíž byla uznána bojeschopnou – první rumunská brigáda vybavená americkými raketomety HIMARS. Od podpisu objednávky v roce 2018 uplynulo osm let a Rumuni neměli moc na výběr: zbraně tohoto druhu, které se tak osvědčily na Ukrajině, mezi spojenci vyrábějí jen USA nebo Jižní Korea.
Pomalé tempo vyzbrojování a přílišná závislost Evropy na Spojených státech – to budou hlavní témata Mnichovské bezpečnostní konference, která začíná v pátek. Loni na ní Evropany vyděsil svým projevem americký viceprezident J. D. Vance. Letos, po roce turbulentních vztahů s prezidentem Donaldem Trumpem, mají Evropané jasněji: v čase destrukce světa, jaký znali v posledních dekádách, musí najít cestu, jak se o svoji bezpečnost postarat víc sami a jak snížit závislost na Spojených státech. A právě to bude v Mnichově hlavním tématem pro desítky hlav států a vlád či ministrů včetně českého prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky.
Co se dočtete dál
- Co o stavu světa říkají experti Mnichovské bezpečnostní konference.
- Jak se debatuje o jaderných zbraních.
- Čeho se bojí někteří tradičněji zaměření američtí republikáni.
