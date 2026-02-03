Tuhé mrazy na severu Polska, padající v noci až pod mínus dvacet stupňů Celsia, vyhnaly Poláky i skupinky turistů z ulic do tepla domů nebo obchodů, kaváren či nákupních galerií. V jedné z nich, Madison v centru Gdaňska, chystá v pondělí ráno Piotr Grycz s kolegyní stánek firmy Paprykarz Szczeczyński s oblíbenými rybími pomazánkami, které zná v Polsku od 60. let minulého století skoro každý. Firma je vrací na trh ve zdravější podobě, bez konzervantů a s ruční výrobou.

„Poláci si sice rádi stěžují, ale peníze lidi mají. Vidíme to na prodejích, které nám rostou. A růst mezd je vyšší než inflace,“ říká Grycz. Stručně tak charakterizuje situaci polské ekonomiky, která bude podle odhadu Evropské komise v letošním roce druhým největším motorem růstu celé EU po Španělsku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč polská ekonomika rychle roste.
  • Co si myslí obchodníci o českých turistech.
  • Co může růst pokazit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.