Tuhé mrazy na severu Polska, padající v noci až pod mínus dvacet stupňů Celsia, vyhnaly Poláky i skupinky turistů z ulic do tepla domů nebo obchodů, kaváren či nákupních galerií. V jedné z nich, Madison v centru Gdaňska, chystá v pondělí ráno Piotr Grycz s kolegyní stánek firmy Paprykarz Szczeczyński s oblíbenými rybími pomazánkami, které zná v Polsku od 60. let minulého století skoro každý. Firma je vrací na trh ve zdravější podobě, bez konzervantů a s ruční výrobou.
„Poláci si sice rádi stěžují, ale peníze lidi mají. Vidíme to na prodejích, které nám rostou. A růst mezd je vyšší než inflace,“ říká Grycz. Stručně tak charakterizuje situaci polské ekonomiky, která bude podle odhadu Evropské komise v letošním roce druhým největším motorem růstu celé EU po Španělsku.
Co se dočtete dál
- Proč polská ekonomika rychle roste.
- Co si myslí obchodníci o českých turistech.
- Co může růst pokazit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.