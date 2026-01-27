Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by spolupracovaly například na poli kapitálových trhů, investic do obrany a na zajišťování klíčových surovin. Podle agentury Reuters to vyplývá z dopisu německého ministra financí Larse Klingbeila, který v pondělí adresoval svým unijním protějškům.
"Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu," řekl v úterý Klingbeil podle Reuters na akci, kterou pořádal v Berlíně deník Die Welt.
V dopise ministr pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska na středeční videokonferenci. Na ní by měli probrat ambiciózní a konkrétní program pro posílení suverenity, odolnosti a konkurenceschopnosti Evropy.
"Aby Evropa přežila v čím dál tím nepředvídatelnější geopolitické situaci, musí se stát silnější a odolnější," píše Klingbeil. Dodává, že pokračovat jako dosud není možné.
Ministr financí největší unijní ekonomiky píše, že nový blok musí urychlit práci na unii úspor a investic, aby se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků. Chce posílit roli eura, omezit byrokracii a posílit suverenitu v oblasti plateb. Klingbeil také vyzývá k lepší spolupráci mezi členskými státy a k pevnému zakotvení obrany jako priority v příštím víceletém rozpočtu EU. Požaduje také, aby EU zapracovala na odolnosti dodavatelského řetězce pro kritické minerály.
