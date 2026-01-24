Jednapadesátiletý muž postřelený federálními agenty v Minneapolis při dnešní potyčce zemřel. Stanici CNN to řekl šéf místní policie Brian O’Hara. Agentura AP přinesla stejnou informaci s odkazem na záznamy z nemocnice. AP cituje mluvčí ministerstva pro domácí bezpečnost Triciu McLaughlinovou, podle které byl zastřelený muž ozbrojený. Maskovaný agent federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na začátku ledna ve stejném městě zastřelil 37letou Renee Goodovou.
O střelbě ještě před potvrzením úmrtí muže informovali guvernér státu Minnesota Tim Walz či radnice města Minneapolis.“Jsme si vědomi zpráv o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice. Guvernér Walz uvedl, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“ v sobotu ráno místního času.
Američané prý zvažují námořní blokádu Kuby, chtějí svrhnout komunistický režim
Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi. Podle stanice CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn.
Waltz také vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolis. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.
Jeden z nich sedmého ledna zastřelil Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy se tak stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist