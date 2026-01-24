Jednapadesátiletý muž postřelený federálními agenty v Minneapolis při dnešní potyčce zemřel. Stanici CNN to řekl šéf místní policie Brian O’Hara. Agentura AP přinesla stejnou informaci s odkazem na záznamy z nemocnice. AP cituje mluvčí ministerstva pro domácí bezpečnost Triciu McLaughlinovou, podle které byl zastřelený muž ozbrojený. Maskovaný agent federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na začátku ledna ve stejném městě zastřelil 37letou Renee Goodovou.

O střelbě ještě před potvrzením úmrtí muže informovali guvernér státu Minnesota Tim Walz či radnice města Minneapolis.“Jsme si vědomi zpráv o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice. Guvernér Walz uvedl, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“ v sobotu ráno místního času.

Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi. Podle stanice CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn.

Waltz také vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolis. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.

Jeden z nich sedmého ledna zastřelil Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy se tak stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.

