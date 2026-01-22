Těžko říct, jestli si Andrej Babiš na svém novém glóbu našel i Krym. Pokud ano, zjistil by celkem znepokojivou věc, upozornil přední český ekonom Jaroslav Borovička – kdyby Rusko z Krymu vystřelilo své rakety na americké Miami, vedle něhož žije Donald Trump, letěly by hned vedle českého území. Babiš přitom označil Trumpovy argumenty ohledně nutnosti získat Grónsko za relevantní právě kvůli tomu, že by ruské rakety mohly letět nad Grónskem. „Znamená to, stejnou logikou, že pan premiér chce Trumpovi přenechat taky české území? Nebo možná chce Krym vybojovat zpět, aby z něj Rusko střílet nemohlo?“ ptá se ironicky Borovička.
Babiš později zdůraznil, že Grónsko je dánským územím a že je potřeba se kolem celé věci mezi spojenci domluvit. Příhoda ale dobře ilustruje fakt, že kdo by se chtěl plně spolehnout na nejnovější ujištění amerického prezidenta Trumpa ohledně Grónska, projevil by buď nenapravitelný optimismus, nebo mimořádnou nedbalost. Jaké území si Trump s výmluvou na americkou bezpečnost bude nárokovat příště?
Co se dočtete dál
- Pokud se zákulisní informace potvrdí, skončil by spor o Grónsko nejlepším možným řešením.
- Proč by ale bylo zcela naivní začít Trumpovi věřit.
- Jak by měla svou politiku změnit česká vláda.
