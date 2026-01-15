Případný americký vojenský zásah v Grónsku by byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Severoatlantické aliance by znamenal konec světa, jak je dnes známý, a který po dlouhá léta zaručoval bezpečnost, varoval ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Vzhledem k dosavadnímu počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa je možný každý scénář, připustil šéf polské vlády. Polsko své vojáky do Grónska nevyšle, uvedl také.
„Teď není čas ani místo na důkladnou analýzu geopolitických a vojenských důsledků ozbrojené intervence USA v Grónsku. V politickém smyslu by to byla katastrofa. Konflikt či pokus zabrat území státu, který je členem NATO, jiným státem, který je členem NATO, to by byl konec světa. Konec světa, který známe a který nám po mnoho let zaručoval bezpečnost,“ řekl Tusk podle serveru Onet na tiskové konferenci. „Bohužel, vzhledem k dosavadnímu počínání administrativy Donalda Trumpa je každý scénář možný,“ řekl.
Americké základny v Evropě jako pojistka proti útoku na Grónsko? Reálná možnost, ale s několika podmínkami
Varšava nehodlá do Grónska vyslat polské vojáky, řekl premiér a dodal, že plánuje udělat vše, aby Evropa byla jako celek solidární.
Média připomínají, že posílení obrany ostrova oznámilo Dánsko ve snaze odstranit důvod, který Trump využívá k ospravedlnění svého zájmu o zabrání ostrova.
Vojáci ze severských zemí aliance, ale také z Francie či Německa se v příštích dnech v Grónsku zúčastní společného cvičení, které má pomoci zvýšit připravenost NATO působit v arktických podmínkách.
Americký prezident v poslední době opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž spojence v Severoatlantické alianci šokoval. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Jednání grónských, dánských a amerických diplomatů ve středu ve Washingtonu jen ukázalo přetrvávající zásadní rozpor v této věci.
