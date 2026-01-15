Bílý dům zveřejnil fotku, na níž se Donald Trump dívá z okna. Na tom by nebylo nic mimořádného, kdyby foto nebylo naaranžováno tak, jako kdyby se prezident z okna díval na velkou mapu Grónska. A jeho viceprezident J. D. Vance, sedící za Trumpem, se u toho srdečně směje.
„Prezident si přeje Grónsko ovládnout,“ připustil dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen poté, co ve středu vedl dánskou a grónskou delegaci na krizovém jednání ve Washingtonu. Sešel se s Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Situaci se jim podle všeho nepodařilo nijak zásadně změnit. USA a Dánsko jsou přitom spojenci v rámci Severoatlantické aliance. Rasmussen americké záměry označil za „naprosto nepřijatelné“. Podobně je při jiné příležitosti odmítl i grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.
Co se dočtete dál
- Jaké síly Dánové a Evropané do Grónska posílají.
- Proč jsou Trumpova tvrzení o nebezpečí ze strany Ruska a Číny omylem, nebo rovnou lží.
- Co by se stalo s NATO, pokud by si Trump připojení Grónska nějakým způsobem skutečně vynutil.
