Vjačeslav Gladkov, gubernátor ruské Belgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou, doporučil lidem, aby kvůli rozsáhlým problémům s dodávkami elektřiny a tepla pomýšleli na to, zda se dočasně nepřestěhovat jinam. Tento region v pátek zažil největší útok na energetickou infrastrukturu od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Server The Moscow Times uvedl, že podle místních úřadů po něm zůstalo přes půl milionu lidí bez elektřiny a tepla. Bylo to v době, kdy v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti byl v důsledku rozsáhlého ruského útoku bez elektrického proudu i tepla asi milion lidí. Rusko na energetickou infrastrukturu na různých místech Ukrajiny útočí prakticky denně, v úterý kvůli tomu závažné problémy v silném mrazu zažívají například obyvatelé Kyjeva.

Gladkov podle agentury DPA upozornil, že výhradně pomocí záložních zdrojů není možné obnovit dodávky elektřiny do obytných domů a průmyslových podniků. Regionální úřady podle něho připravují opatření, aby v případě výpadků dodávek elektřiny a tepla mohly obyvatele odvážet do obcí, které je budou moci přijmout, případně i do jiných regionů. Lidem vzkázal, že nemusí „všeho nechat a zabývat se stěhováním do jiného regionu“. Měli by ale pomyslet na náročné situace, kdy nebudou mít elektřinu a nepůjde topení. „Pokud je to možné, převezeme děti k příbuzným – tam, kde mají teplo a elektřinu,“ uvedl.

The Moscow Times píše, že obyvatelé Belgorodské oblasti obviňují úřady, že se s těžkou situací v energetice nedokáží vypořádat a že se snaží odpovědnost svalit na lidi. Obávají se, že ukrajinská armáda může na energetické objekty zaútočit znovu. „Atmosféra v regionu se nese ve znamení únavy z války a obyvatelé Belgorodské oblasti ji pociťují silněji než lidé kdekoliv jinde v Rusku,“ řekla žena z této oblasti.

