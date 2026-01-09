Na začátku druhého lednového týdne zasypaly Maďarsko přívaly sněhu a znatelně přituhlo. Zakladatel a šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar se ve středu na sociálních sítích nechal vyfotit, jak lopatou odklízí sníh z autobusové zastávky. Vyzval přitom všechny kandidáty strany pro letošní parlamentní volby, aby udělali totéž. O tři hodiny později ohlásil zastavení volební kampaně a rozvoz dřeva potřebným, například v jednom z nejchudších okresů Nógrád, asi hodinu jízdy autem na severovýchod od Budapešti.
Přesně takové kroky na venkově spolu se slabým výkonem ekonomiky přispívají k tomu, že Tisza zatím v průzkumech poráží vládní stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána. Volby se rozhodují mimo velká města, kde už měsíce vede Magyar a jeho hnutí neúnavnou kampaň. V průběhu celého roku 2025 měla Tisza v různých průzkumech náskok kolem sedmi až deseti procentních bodů. Ke konci roku 2025 se ale náskok začal trochu zmenšovat.
Co se dočtete dál
- Jaká většina je potřeba k porážce Fideszu.
- Co za témata Maďary opravdu zajímají.
- Do jakého bláta může Babiš u svých spojenců stoupnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.