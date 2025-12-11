Evropská komise (EK) ve čtvrtek vyzvala Maďarsko, aby přestalo nařizovat cenový strop u potravin a drogerie nemaďarským prodejcům. Odporuje to pravidlům jednotného trhu, zdůraznila podle agentury Reuters. Maďarsko se podobně jako jiné členské státy EU dlouho potýkalo s vysokou inflací, zejména u cen potravin. Inflace tam byla vyšší než průměr v unii.
Ve střední Evropě je jedničkou Polsko. Česko se zlepšuje, ale Slovensko a Maďarsko se zadýchávají
Maďarský premiér Viktor Orbán v březnovém videu zveřejněném na sociálních sítích oznámil, že obchodníci budou muset omezit svou marži maximálně na deset procent z velkoobchodní ceny u 30 různých potravin. Zmínil tehdy, že kabinet vedl jednání o cenové politice s obchodními řetězci, ale že jednání nesplnila očekávání.
Oznámení Evropské komise vítá rakouský maloobchodní řetězec Spar Group. Označil je za „milník v boji proti nezákonným omezením maloobchodu“, cituje z jeho vyjádření Reuters.
Maďarsko má teď dva měsíce na to, aby komisi odpovědělo a situaci napravilo. Komise by se mohla rozhodnout zemi zažalovat u Evropského soudního dvora.
Řízení kvůli svobodě médií
Evropská komise míní, že vláda v Budapešti zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu. S Maďarskem proto komise zahájila řízení kvůli nedodržování unijního nařízení o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA), oznámil mluvčí unijní exekutivy Markus Lammert.
Unijní akt o svobodě novinářů a nezávislosti médií by měl pomoci jejich ochraně před politickým a ekonomickým vměšováním. Měl by také zajistit transparentnost vlastnictví médií a jejich financování. Platit začal letos 8. srpna.
„Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Maďarsku za nedodržení několika ustanovení aktu EMFA a směrnice o audiovizuálních mediálních službách,“ uvedl Lammert. Komise se podle něj rovněž domnívá, že maďarské právo nenabízí dostatečnou ochranu novinářských zdrojů a důvěrné komunikace ani účinnou soudní ochranu v případě porušení těchto práv.
„Maďarsko rovněž nedodržuje předpisy týkající se veřejnoprávních médií, transparentnosti vlastnictví médií a přidělování státní reklamy,“ dodal Lammert. Budapešť má nyní dva měsíce na to, aby reagovala na obavy vznesené komisí.
Evropská komise má možnost zahájit kvůli porušení unijních právních předpisů s členskou zemí řízení, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Řízení má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu zašle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani pak nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, může se komise rozhodnout, že se kvůli záležitosti obrátí na unijní soud.
