Bylo to jedno z velkých témat Mnichovské bezpečnostní konference: deset ukrajinských operátorů dronů údajně loni na cvičení NATO v Estonsku zničilo dva prapory jednotek aliance. Měli tím ukázat, jak moc se bojiště proměnilo a jak moc Západ není na ruskou hrozbu připraven.
Tak se alespoň informace šířila na sociálních sítích i v kuloárech konference. Deník Wall Street Journal ale přinesl zprávu, podle které byla skutečnost trochu jiná: Ukrajinců nebylo deset, ale byli součástí větší jednotky s Estonci a klíčem byl hlavně ukrajinský vojenský systém zpracování a předávání informací. Brigáda vojáků NATO měla přesné instrukce, jak se „nekrýt“, a dva prapory byly přepočtený ekvivalent „zničené“ techniky.
Co se dočtete dál
- Jak Němci a Ukrajinci společně vyvíjejí a vyrábějí drony.
- Co chybí evropským firmám.
- Co potřebují ukrajinské firmy od Evropy.
