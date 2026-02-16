Bylo to jedno z velkých témat Mnichovské bezpečnostní konference: deset ukrajinských operátorů dronů údajně loni na cvičení NATO v Estonsku zničilo dva prapory jednotek aliance. Měli tím ukázat, jak moc se bojiště proměnilo a jak moc Západ není na ruskou hrozbu připraven.

Tak se alespoň informace šířila na sociálních sítích i v kuloárech konference. Deník Wall Street Journal ale přinesl zprávu, podle které byla skutečnost trochu jiná: Ukrajinců nebylo deset, ale byli součástí větší jednotky s Estonci a klíčem byl hlavně ukrajinský vojenský systém zpracování a předávání informací. Brigáda vojáků NATO měla přesné instrukce, jak se „nekrýt“, a dva prapory byly přepočtený ekvivalent „zničené“ techniky.

Co se dočtete dál

  • Jak Němci a Ukrajinci společně vyvíjejí a vyrábějí drony.
  • Co chybí evropským firmám.
  • Co potřebují ukrajinské firmy od Evropy.
