Soud v Malajsii odsoudil k 15 letům vězení bývalého premiéra Najiba Razaka za zneužití moci a praní špinavých peněz v korupční kauze vytunelování státního investičního fondu 1MDB. Soud Razaka shledal vinným ve všech bodech obžaloby. Expremiér, který musí rovněž zaplatit pokutu 13,5 miliardy ringitů (68,5 miliardy Kč), se proti rozsudku odvolá příští týden. V souvislosti s kauzou si Razak již odpykává trest vězení po předchozím soudním procesu.
Soudce v dosud největším procesu v kauze 1MDB udělil v pátek Razakovi 15letý trest za každý ze čtyř bodů obžaloby ze zneužití moci a pětiletý trest za každý z 21 bodů souvisejících s praním špinavých peněz. Tresty poběží souběžně a Razak je začne vykonávat poté, co mu skončí předchozí trest v souvislosti s fondem 1MDB.
Expremiérův právník se proti rozsudku odvolá v pondělí. Razak podle něj vyzval občany, aby zachovali klid a rozvahu, a slíbil, že bude pokračovat v boji za spravedlnost a zachování integrity ústavy. Verdikt by podle agentury Reuters mohl vyvolat další napětí ve vládní koalici premiéra Anwara Ibrahima, jejíž součástí je i kdysi dominantní Sjednocená malajsijská národní organizace (UMNO), nad kterou si Razak zachoval vliv i z vězení.
Tunelování po malajsijku: Jak se premiér Najib Razak prokopal k miliardě dolarů
Dvaasedmdesátiletý Razak je ve vězení od srpna 2022. Původní trest z dřívějšího procesu měl nejprve délku 12 let, rada rozhodující o zmírňování trestů ji však loni zkrátila na polovinu a expremiér měl z vězení vyjít v srpnu 2028.
Razak vytvořil v roce 2009 krátce po svém nástupu k moci fond 1MDB. Původně měl sloužit k nastartování ekonomického rozvoje země. Fond však místo toho skončil v hlubokých dluzích a Razak a jeho společníci z něj podle vyšetřovatelů neoprávněně vyvedli asi 4,5 miliardy dolarů (111,7 miliardy Kč), za něž nakoupili hotely, luxusní jachty, umění či šperky. Více než miliarda dolarů skončila přímo na účtech spojených s Razakem, uvedli vyšetřovatelé.
Skandál kolem fondu 1MDB vyvolal vyšetřování ve Spojených státech a v dalších několika zemích. Kromě trestu vězení Razakovi soud v předešlém procesu uložil také pokutu ve výši 210 milionů ringitů (1,16 miliardy Kč).
Razak je prvním malajsijským expremiérem, který sedí ve vězení. Bývalý předseda vlády nadále veškerá obvinění odmítá.
